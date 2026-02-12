水泳の飛び込み競技でオリンピックに２回出場した宇都宮市出身の榎本遼香さんが小学生たちに直接指導する特別教室が１１日、宇都宮市内で開かれました。 この特別教室は榎本さんが所属する栃木トヨタが飛び込み競技の楽しさと技術を学んでもらおうと開いているものです。 今回は会社創立８０周年の記念事業として行われました。 およそ５０人の小学生が参加し榎本さんから直接、飛び込みの姿勢などの指導を受けました。 子ども