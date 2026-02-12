とちぎテレビ 真岡警察署は１１日、ＳＮＳで知り合った真岡市に住む４０代の女性から現金３５５万円をだまし取ったとして、茨城県牛久市の５７歳の会社員の男を詐欺の疑いで逮捕しました。 警察の調べに対し男は「詐欺にかかわっていない」と容疑を否認しているということです。 警察はＳＮＳ型ロマンス詐欺事件として詳しく捜査しています。