実機では120km先まで物資を輸送可能にドイツの防衛関連企業であるHensoldtは2026年2月5日、同社が開発中の貨物輸送用無人グライダーである「HADIS（High Altitude Drop Infiltrating System：高高度投下型浸透システム）」が、ドイツ連邦空軍のA400輸送機からの空中投下試験に成功したと発表しました。【画像】医薬品から弾薬まで HADISの運用イメージHADISは、輸送機から投下可能な無人・自律型の使い捨て貨物グライダーです