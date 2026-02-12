ミス近大2025グランプリを受賞した佐藤織江（20）が11日までにインスタグラムを更新。セントフォース関西に所属したことを報告した。佐藤は「ご報告ですこの度、セントフォース関西に所属させていただくことになりました。素敵なご縁をいただき、本当にありがとうございます」と報告と感謝をつづった。続けて、自身の近影を投稿し「何事にも挑戦する気持ちと、支えてくださる方への感謝を忘れず、私らしく一歩ずつ頑張っていきま