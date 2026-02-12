フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が、11日までにインスタグラムを更新。ドラえもんとのショットを投稿した。皆藤アナは「小学館さんへ#ドラえもん」とコメントし、小学館に設置されている、ドラえもんのオブジェとの記念撮影を投稿した。この姿にフォロワーからは「夢のツーショット」「どちらも可愛い」「めっちゃ楽しそう!」「大好きなお二方のツーショット、ありがとうございます」とコメントが寄せられている。