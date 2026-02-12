ナショナルズが１１日（日本時間１２日）、カージナルスからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたマイルズ・マイコラス投手（３７）と１年契約に合意したと、複数の米メディアが伝えた。ニューヨーク・ポスト紙によると年俸２２５万ドル（３億４０００万円）にインセンティブが付くという。昨季年俸は１６００万ドルだった。マイコラスは巨人に３年間在籍し３１勝１３敗の好成績を残して帰国しカージナルスと契約。２０１８