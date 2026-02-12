地銀としては初の挑戦になります。肥後銀行は10日、「系統用蓄電池」の分野に参入することを発表しました。日立製作所と共同開発、運用するということです。特別高圧系統用蓄電池と呼ばれる2000kW以上の大規模な蓄電設備の開発は地銀としては初の試みです。2028年9月に完成、2029年1月に稼働予定ということです。また、自社で開発したアプリ「かせする」のユーザーにポイント還元を行うことや、アプリ内で食品の取り置