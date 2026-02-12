女子生徒にわいせつ動画を送らせて拡散するなどしたとして、警視庁は１２日、日本大学第三高校（東京都町田市）硬式野球部の男子部員２人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造や提供）容疑で東京地検立川支部に書類送検した。動画は部内の数十人に拡散されていたという。同部は全国屈指の強豪で、昨夏の甲子園で準優勝していた。動画は大会前から広まっていたとみられ、今後、学校側の対応も問われそうだ。捜査関係者によ