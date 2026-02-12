ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着でのダンス動画を投稿した。「私が色々教えてあげるよ」とつづり、水色のスポーティーなビキニ水着姿で音楽に合わせて踊った。また、「ねえ！どこ見てるの？」と呼びかけ、三つ編みでハート柄のランジェリーの肩ひもを内側に寄せてバストを強調するポーズをとった動画もアップした。ファンやフォロワーからも「かわいい〜」「ぷるぷる最高」