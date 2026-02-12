AAAの宇野実彩子（39）が11日までにインスタグラムを更新。キャミワンピ姿を公開した。宇野は「もうすぐソロデビュー8周年ですみんなのおかげで迎えられる特別な日」と報告し、近影を投稿した。宇野はマイクロミニのワンピースを着用。ぴったりとタイトなシルエットで抜群の美スタイルをあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「美脚やな」「いつ老けるの???可愛すぎるのだけど」「すごい色気」「ニスカも似合うって最強