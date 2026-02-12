左膝のケガから復活をめざす東京VのFW山田剛綺（25）が、完全復活へ向けて意欲を見せた。練習でもフルにメニューをこなし、対人プレーもこなしている。「良くなったり、痛くなったりの繰り返し。毎日、“出し切る”をテーマにやっている」と、前を向いた。豊富な運動量と献身的な守備で、チームに欠かせない選手だったが、昨年3月2日のG大阪戦（味スタ）で左膝複合靱（じん）帯損傷、半月板損傷、全治約8カ月の大ケガ。手術