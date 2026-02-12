フリーアナウンサー・森香澄（30）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。女子高生の悩みに答えた。この日は、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈がゲスト出演。学校では教えてくれない恋愛の疑問や芸能の不安を森、プロ雀士・岡田紗佳に質問した。八方美人な男性の脈アリ行動を知りたい