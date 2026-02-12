11日午後、鹿角市で雪の重みで倉庫が全壊しました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと、11日午後3時40分ごろ、鹿角市十和田毛馬内で住民が建物が崩れる音を聞いて外を確認したところ、隣の倉庫が壊れているのを見つけました。倉庫は市が所有していて老朽化のため取り壊す予定があり、現在は使われていませんでした。倉庫内に物はなく、けがをした人もいませんでした。倒壊した倉庫の屋根には50センチほ