All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う2000年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【11位までの全ランキング結果】第2位：BUMP OF CHICKEN／72票2位は、「BUMP OF CHICKEN」です！千葉県佐倉市出身、1979年生まれの幼なじみ4人で結成されたロックバンド。中学時代にドラムの升秀夫さんが「