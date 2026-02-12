日産「エルグランド顔」の“高級SUV”に反響殺到！かつて日本でも販売され、都会的なクロスオーバーSUVの先駆けとして人気を博した日産「ムラーノ」。2015年に国内販売を終了して久しいですが、北米市場では独自の進化を続け、現在は4代目となる最新モデルが販売されています。【画像】超カッコイイ！ これが日産「”エルグランド顔”SUV」です！（88枚）2002年に北米で誕生したムラーノは、2004年に日本へ上陸。「動くモダ