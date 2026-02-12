文房具の購入タイミングは？多くの学校では、1〜2月ごろに行われる説明会で、文房具のリストが配られます。それで知らされる、学校指定の有無や必要な数量をふまえ、買いそろえるのが基本です。入学説明会前にそろえてしまうと、買い直すことにもなりかねないので注意しましょう。また、キャラクターものがNGな場合もあるので要確認です。入学前に用意しておきたい文房具一覧入学前に準備しておきたい文房具で、代表的なものを紹介