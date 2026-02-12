常識破りのルールが海を越えて話題だ。Jリーグの秋春制移行を前に、半年弱の短期間で開催される百年構想リーグが先日に開幕した。この特別リーグの大きな特徴として挙げられるのが、引き分けがなくPK戦が実施される点である。今日のサッカー界では、リーグ戦において「引き分け＝勝点１」が常識だ。だが、完全決着制の百年構想リーグでは、90分を終えた時点で同点だった場合、PK戦に突入。PK戦による勝利で勝点２、PK戦によ