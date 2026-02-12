高槻市で開かれた朝日杯将棋オープン。藤井聡太六冠が、３年ぶり５度目の優勝です。高槻市で開かれた朝日杯将棋オープン戦では、藤井聡太六冠と藤井六冠から２つのタイトルを奪った伊藤匠二冠が対局。朝日杯は名人戦とは違い、持ち時間が４０分と短く、いわゆる「早指し」が最大の特徴です。対局は、中盤まで激しい攻め合いとなりましたが、開始から約１時間４０分。９４手で藤井六冠が勝利。３年ぶり、５度目の優勝を飾