選挙後の長期金利上昇一巡＝為替は米ドル安・円高に反転 衆院選挙の終了を受けて、日本の長期金利上昇に一巡感が出てきた。自民党の歴史的圧勝に伴う政権基盤の安定化により、強引な消費税減税などで一段の財政悪化に向かう懸念が後退したためとされる。こうした中で、長期金利上昇に連れた米ドル高・円安にも変化の兆しが出てきた（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と日本の10年債利回り（2025年11月～） 出所：LSEG社デ