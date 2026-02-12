【ワシントン共同】米議会予算局（CBO）は11日、今後10年間の財政見通しで、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の財政赤字が1兆8530億ドル（約280兆円）になると発表した。36年度には3兆1150億ドルに赤字額が拡大すると試算し、歴史的な水準にある債務額がさらに膨らむと警鐘を鳴らした。トランプ大統領が就任した25年1月時点の予測と比較すると、26年度の赤字は1千億ドル（8％）、26〜35年度の累積赤字は1兆4千億ドル（6％）