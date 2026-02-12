中道改革連合の代表選が１２日午前、告示され、いずれも立憲民主党出身の階猛・元総務政務官（５９）、小川淳也元幹事長（５４）が立候補を届け出た。１３日の議員総会で投開票され、新代表が選出される。代表選では、衆院選で惨敗した責任を取って辞任を表明した野田、斉藤両共同代表の後任を選ぶ。各陣営関係者が１２日午前、立候補を党本部に届け出た。衆院選で１１８議席減の４９議席に沈んだ党の再建策が主な争点となる見