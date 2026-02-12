ウクライナとロシアの和平交渉をめぐり、ウクライナの代表団がロシアを訪問する可能性が浮上しました。ウクライナの軍事系メディアは11日、停滞する和平交渉を前進させるため、アメリカ・トランプ政権のウィトコフ特使やクシュナー氏の仲介で、ウクライナ代表団がモスクワを訪れ、プーチン大統領と直接交渉する案が検討されていると報じました。代表団はポーランドでウィトコフ特使らと合流し、モスクワに向かう計画だとしています