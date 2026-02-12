佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は１１日の７レースでは１番人気クレスコユウシャに騎乗し２着に６馬身差をつける快勝劇。今年の９勝目を挙げた。「人気を背負っていることもあり早めに動いたんですけど、（馬が）強かったですね」と今後へ確かな手応えをつかんだ様子。１２日は５鞍に騎乗。前走初コンビで２着だったブロンドエールで今度こそ勝利をつかむか。１ＲダズリングアイスＢ２ＲブロンドエールＡ３