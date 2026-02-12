西武のルーキー、小島大河捕手＝明大＝、岩城颯空（はくあ）投手＝中大＝、秋山俊外野手＝中京大＝（いずれも２２）に１２日、キャンプ地・南郷にある立正こども園の園児たちから、バレンタインチョコが贈られた。質問タイムでは園児から秋山に「何のおやつが好きですか？」との問いが寄せられ、「僕はカントリーマアムが好きです」と不二家のチョコチップクッキーの名が挙がると、会場の室内練習場にはほっこりとした空気が流