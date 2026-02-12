子育て真っ最中のこどもオレぺサポーターズに、暮らしのこと、ご自身や家族のことについてアンケート。今回は季節の行事のときの家族のエピソードや、親子でいっしょに料理したりわいわい食べたりしたことなどについて聞いてみました。行事の思い出、教えて！節分の豆まきで子どもが号泣したり、恵方巻きの具が子どもに合わせて変わったり……。「行事の思い出、教えてください！」の質問には、食べ物にまつわるエピソードがいろ