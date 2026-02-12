逆指値注文でリスクコントロールしよう！【図解 株式投資の話】 便利な「逆指値注文」を使おう！ 「持ち株の株価を取引時間中にずっと監視していられる」という人は少ないでしょう。 しかし、株価は急変することがあります。急騰する分にはよいのですが、急落した場合には何らかの対応が必要になります。そのため、何らかの方法で持ち株の株価を監視しておき、急変した場合は売り注文を出せるようにしておきましょう。