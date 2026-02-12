【キャッチャーがボールを受ける時】構えるとき、利き手は体の後ろに隠す 【どうして？】→ ファウルチップが当たって指をケガするのを防ぐため キャッチャーはどんな姿勢でボールを捕りに行っているだろうか。全体的な構えは個人差もあるが、利き手は体の後ろに隠すようにして構えるのが一般的だ。 これは利き手にボールが当たってケガをしてしまうことを避け