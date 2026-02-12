右親指と人差し指のＶ字でクラブを支える 【部位】右親指と人差し指 【機能】クラブの重さを受け止める 親指と人差し指の間を締めておく Ｐ４でクラブはバックスイングからダウンスイングへと動きの方向を変えるわけですが、その際、クラブの重さが体にのしかかってきます。その受け止め方が悪いと、クラブの動きが安定しなくなります。 そのため、昔から右親指と人差し指の間のＶ字をぴっちり締めて、その部分でクラブの