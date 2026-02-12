結婚式は会費制が主流香典には領収書を発行 「冠婚葬祭」にも北海道ルールがある 北海道では、会費制の結婚式が主流で、その比率は７割以上とも言われています。 道外では現在も、結婚は新郎新婦の「両家」でするものという昔ながらの考えが色濃く残っている地域や家庭が多いです。一方、北海道の開拓民は近くに親戚縁者が少なく、開拓期には豊かではない人も多かったという背景から、新郎新婦の友人が発起人となり