筋肉が増えて脂肪が減り、理想的な体型が手に入る！ 体を引き締めてやせ体質になりたい。その目的を叶えるために、数ある筋トレの中から選ぶ種目は、下半身をまんべんなく鍛えられるスクワット。というのは、女性の場合、全身の筋肉の約7割が下半身に集中しているからです。体幹を含めた上半身は、心臓や胃腸などの内臓を収納しているので体積は大きいですが、筋肉量は意外に少ないのです。 何もしなくても消費される基礎代謝の