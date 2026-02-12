好印象を演出するために使える重要な2つの心理的テクニック 「色彩効果」と「ギャップ効果」をうまく使いこなす 一般的に警察官は黒をベースにした制服を着ています。これは威厳や強さを意識させ、犯罪の抑止につなげるためです。このように色の持つイメージを「色彩効果」と言います。これは、通常の人間関係においても役立ちます。 例えば、相手にかわいいイメージを持ってもらいたければ、ピンクの服やア