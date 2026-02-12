１２日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２１４円高の５万７８６４円と続伸して始まった。 米国で政府機関の一部閉鎖によって延期されていた雇用統計が前日発表され、非農業部門の雇用者数は前月比１３万人増となった。市場予想を上回ったことで米景気の減速懸念が和らいだ一方、利下げ観測が後退したとの見方につながり、同日の米国株市場は主要３指数がそろって下落した。祝日明けの東京市場