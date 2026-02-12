タレントの重盛さと美（37）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。タワーや雪の絵文字を添えた重盛。雪が積もった屋外での自撮り写真をアップした。ファー素材のアウターで温かそうな私服姿を披露。ファンからは「可愛すぎる」「いつまでも好き」「毎回可愛いを更新ありがとう」「好き」「透明感ハンパ無い」「メガネ姿もすごく素敵」「雪より奇麗」「さっそく待ち受けにした」などのコメント