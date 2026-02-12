◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)日本勢4人全員が12位以内が確定して決勝進出を決めたスノーボード男子ハーフパイプ予選。戸塚優斗選手が、全体2位の91.25をマークして日本勢トップで予選を通過しました。戸塚選手は「思ったよりレベルが高くて、みんなすごい回してて、きれいに決めているので、少し焦った」と話しますが、自身も2回目で91.25の高得点をマーク。「