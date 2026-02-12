テラプローブに物色人気集中、気配値のまま株価水準を切り上げ連日で上場来高値圏をまい進している。半導体検査の受託事業を展開するが、台湾の半導体メーカーである力成科技が同社の５割近い株式を保有する筆頭株主となっており、海外売上高比率は全体の４割を占める。ＡＩデータセンターの建設ラッシュ特需を背景にＡＩ半導体のテスト需要を取り込み業績は絶好調だ。１０日取引終了後発表した２