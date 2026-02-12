オープンハウスグループが３連騰で１万円の大台に乗り上場来高値を更新している。１０日の取引終了後、２６年９月期の連結業績予想について、営業利益を１７００億円から１７４５億円（前期比１９．６％増）へ、純利益を１１２０億円から１１５５億円（同１４．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各９４円の年１８８円から中間・期末各１００円の年２００円に引き上げたことが好感されている。売上