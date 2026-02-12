平安レイサービスがカイ気配のまま上昇している。同社は前営業日となる１０日の取引終了後、株主を同社会長である相馬秀行氏らのみとし、株式を非公開化するための手続きとして株式併合を実施すると発表した。１株１５００円でスクイーズアウト（強制買い取り）を実施する予定。同社の株価はこれにサヤ寄せをする動きとなっている。なお、同社株は５月８日に上場廃止となる見通し。東京証券取引所は２月１０日付で平