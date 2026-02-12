ＭＴＧが３連騰している。この日の寄り前に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を１２００億円から１２８０億円（前期比２９．５％増）へ、営業利益を１３０億円から１４０億円（同３１．３％増）へ、純利益を９０億円から９５億円（同１９．７％増）へ上方修正したことが好感されている。 ヘアコスメカテゴリーをはじめ全ての分野で「ＲｅＦａ」ブランドが好調に推移したほか、メディカル新商品が好調だっ