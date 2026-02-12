トリプルアイズはカイ気配で始まる人気で、一気に９００円台後半まで駆け上がる場面があった。自社開発の画像認識プラットフォームを武器にＡＩソリューションサービスを展開し、金融・流通業界などをはじめ実績は豊富。店舗向けマーケティングサービスや勤怠管理向けなどに高水準の需要獲得が進んでいる。また、Ｍ＆Ａ戦略を駆使してＡＩなどに対応した大量データの並行処理を可能とするＧ