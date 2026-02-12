資生堂がマドを開けて急反発し、３０００円台に乗せて昨年来高値を更新した。同社は前営業日となる１０日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は９９００億円（前期比２．１％増）、最終損益は４２０億円の黒字（前期は４０６億８０００万円の赤字）を見込む。年間配当予想は６０円（前期比２０円増）とした。これらを好感した買いが集まっている。 構造