[2.11 プレミアリーグ第26節 クリスタル・パレス 2-3 バーンリー]プレミアリーグは11日に第26節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでバーンリーと対戦し、2-3で敗戦。前節に負傷から復帰した鎌田は、今節で公式戦13試合ぶりとなるスタメン入り。後半27分までプレーした。鎌田は昨年12月14日の第16節マンチェスター・シティ戦以来となるスタメン。2ボランチの一角を務めた。また、今節の出場でプレミア