DFBポカール準々決勝が11日に行われ、バイエルンがライプツィヒを2-0で退けた。後半19分にFWハリー・ケインのPK弾で先制すると、同22分にはFWルイス・ディアスが追加点を奪取。ベンチスタートのDF伊藤洋輝はアディショナルタイム4分に投入され、そのまま試合は2-0で終了した。10日にはフライブルクがヘルタ・ベルリン(2部)に勝利。延長前半にMF鈴木唯人のゴールで先制しながら追い付かれたが、1-1で突入したPK戦を5-4で制し