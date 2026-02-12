12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比6.9％減の749億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.2％減の506億円となっている。 個別ではグローバルＸＭｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ高配当ＥＳＧ 、日経平均ブル２倍上場投信 、ＮＥＸＴ素材・化学 、グロー