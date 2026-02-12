サッカーのイングランド・プレミアで11日、今季リーグ戦で初先発したリバプールの遠藤航が後半に負傷した。クラブ公式サイトによると、スロット監督は「深刻だ。検査しないと分からないが、良くはない。長期離脱になると思う」と説明した。右サイドバックでプレーしていた遠藤は、滑り込みながら相手のクロスをクリアした際に左足を強くひねった。立ち上がってプレーを続けたが、苦しそうな表情を浮かべてあおむけに倒れ込んだ