元AAAのリーダー・浦田直也（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オレンジの空の写真を投稿した。自身のインスタグラムで「心と空がリンクしたかのように今日は久しぶりの雨空でした。今は雨もあがって、遠くでオレンジが輝いています」とオレンジの空の写真を投稿した。さらにストーリーズでは同じ写真とともに「あれほど後悔することは今後の人生で二度とないだろう。一番大切なものを失ったのだから。だからこ