◆姫路競馬６日目（２月１２日）《小牧太》２勝を挙げて３３勝。お薦めはファイアトーチ（４Ｒ）で「調教で騎乗しているが、休み明けだが、いい仕上がり」（◎）。エムティエスターテ（１２Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ナナン（９Ｒ）は「前走は中途半端なレースになってしまった」（○）。スターオブアダム（１０Ｒ）も「使うごとに調子は上がってきている。距離延長がどう出るか」（○）。《杉浦健太》１１勝