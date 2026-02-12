北海道の有名観光地である小樽市東部の海水浴場「おたるドリームビーチ」で韓国人の遺体が発見され、現地の警察が捜査に乗り出した。10日、北海道新聞によると、日本の警察は5日におたるドリームビーチの砂浜で発見された遺体の身元を調査した結果、韓国国籍の40代男性であることが判明したと発表した。警察は、男性は死亡してから15〜20日ほど経過しているものと見ており、目立った外傷はなかったと説明した。警察は事件や事故な