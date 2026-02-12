元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が12日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に木曜“イレギュラー”出演した。番組開始から約50分後、ミラノ・コルティナ五輪のカーリング特集が始まると、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「ここからは一茂さん、カーリング大好きということでちょっとご参加いただきたいと思います」と紹介し、一茂が登場。羽鳥アナの「やってま