カナダ西部で起きた銃撃事件で、警察は犯行後に死亡した容疑者の身元を発表しました。警察によりますと、10日、ブリティッシュ・コロンビア州タンブラーリッジの学校で銃撃があり、女性教員1人と、12歳から13歳の生徒あわせて6人が死亡しました。当初、警察はこのほかにも重傷の女性1人が搬送中に死亡したと発表していましたが、その後、生存していることが確認され、発表を訂正しました。銃撃は、近くに住む18歳のジェシー・バ