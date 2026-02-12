明治は2月2日、明治ホールディングス本社ビル（東京都中央区）で、メディア関係者を招いた役員懇親会を開いた。八尾文二郎社長は経営方針について「明治の独自価値を最大化し、商品と組織風土の変革を通じて新たな成長軌道に乗せていくことが使命」と強調した。懇親会には、渡部信二専務執行役員（マーケティング・開発・営業関係全般、価値創造戦略本部・営業推進本部管掌）、森田秀樹常務執行役員（グローバル関係全般管掌）